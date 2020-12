Emenda de lei religiosa gera protestos em Montenegro

Vários milhares de pessoas manifestaram-se esta segunda-feira no Montenegro, acusando o novo Governo de ser pró-Sérvia por causa dos planos de emendar uma lei de propriedade religiosa que é fortemente contestada pela Igreja Ortodoxa Sérvia.

Os manifestantes reuniram-se em frente ao edifício do Parlamento em Podgorica, a capital, onde os legisladores vão discutir as mudanças propostas, carregando bandeiras montenegrinas e gritando "traição!".

Este é o primeiro grande protesto no pequeno país dos Balcãs contra o novo Governo, que chegou ao poder depois de ganhar uma pequena maioria sobre um partido pró-ocidente na liderança há vários anos nas eleições parlamentares de agosto.

A votação foi marcada pela disputa sobre a lei religiosa que a Igreja Ortodoxa Sérvia disse ter sido projetada para privar a igreja das suas propriedades.

O Governo negou, mas a Igreja liderou meses de protestos que ajudaram a fortalecer a oposição antes das eleições.

Anos depois de ganhar a independência de uma união com a Sérvia depois de um referendo em 2006, os residentes de Montenegro mantêm-se divididos sobre as relações com Belgrado. Cerca de 30% dos montenegrinos declaram-se sérvios e a Igreja Ortodoxa Sérvia tem o maior número de seguidores.

O governo anterior, liderado pelo Partido Democrático dos Socialistas, afastou Montenegro da influência da Sérvia e da Rússia.

A nação aderiu à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) em 2017 e procura agora a entrada na União Europeia.