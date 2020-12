Moçambique em alerta vermelho à chegada da tempestade tropical Chalane

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) de Moçambique emitiu um alerta vermelho devido à tempestade tropical Chalane que deverá atingir a costa moçambicana esta madrugada, sobretudo as províncias de Zambézia e Sofala, no centro do país.

Tempestade Tropical Severa Chalane Tipo de alerta: vermelho Distritos afectados: Beira, Buzi, Caia, Chemba, Cheringoma, Chibabava, Dondo, Gorongosa, Machanga, Maringue, Marromeu, Nhamatanda, Descricao da Alerta: A Tempestade Tropical Severa Chalane, continua a desloca-se em direcção a costa da província de Sofala, onde prevê-se que o seu epicentro com ventos de 90 Km/h e rajadas até 130 Km/h atinja a região entre os distritos de Muanza e Buzi, muito próximo de Dondo e cidade da Beira, na madrugada do dia 30 de Dezembro de 2020. O epicentro passará pelo distrito de Nhamatanda e na tarde do mesmo dia 30 de Dezembro, atingirá a província de Manica, entrando pelo distrito de Gondola, afectando posteriormente os distritos de Macate e Sussudenga, antes de entrar no Zimbabwe na madrugada do dia 31 de Dezembro de 2020. As 08:00 horas de hoje, 29 de Dezembro, o epicentro da tempestade localizava-se a 520 Km da Beira e a velocidade de deslocamento é de 24 Km/h.

A população é aconselhada a ficar em casa e evitar lugares considerados de risco, lembrando a experiência do ciclone Idai, que em março de 2019 atingiu o centro de Moçambique, provocando 604 mortos e mais de 1,8 milhões de pessoas afetadas.

A cidade da Beira, uma das principais do país, foi severamente afetada, estando ainda em processo de recuperação dos estragos provocados pelo Idai.

Além das medidas recomendadas à população, a autarquia da Beira acionou comités de riscos de calamidades e criou espaços de abrigo seguros.

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) em Sofala prevê que, no pior cenário, a tempestade tropical afete cerca de 71.070 pessoas, das quais 23.230 na cidade da Beira.

Entre os meses de outubro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos oriundos do Índico e por cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral, além de secas que afetam quase sempre alguns pontos do sul do país.

Além do Idai, pouco tempo depois, em abril, o norte de Moçambique foi afetado pelo ciclone Kenneth, que matou 45 pessoas e afetou outras 250 mil.