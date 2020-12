Três vulcões colocados sob vigilância reforçada na Guatemala

As autoridades da Guatemala colocaram três vulcões sob vigilância devido ao aumento da atividade, anunciou esta quarta-feira a Coordenação Nacional para a Redução de Desastres (Conred).

Nos últimos dias, o vulcão Pacaya, no sul, teve algumas explosões fracas projetando material incandescente até 125 metros acima da cratera, de acordo com um comunicado desta instituição.

Os fluxos de lava do vulcão, localizado 50 quilómetros ao sul da capital, a Cidade da Guatemala, e que se eleva 2.552 metros acima do nível do mar, continuam ativos, acrescenta a organização.

O vulcão de Fuego, no sul, que se eleva a 3.763 metros acima do nível do mar, 80 quilómetros a oeste da capital, emite uma coluna de gás branco, com explosões fracas e colunas de cinzas a mais de 3.300 metros de altitude.

"Mantém-se a comunicação com os habitantes, para fazer face a qualquer situação de risco, emergência ou desastre nas localidades circundantes aos vulcões ativos", especificou o Conred no documento.

Em junho de 2018, uma poderosa erupção do vulcão Fuego provocou 202 mortos e 229 desaparecidos.