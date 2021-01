Nancy Pelosi reeleita presidente da Câmara dos Representantes

A dirigente do Partido Democrata norte-americana Nacy Pelosi foi este domingo reeleita presidente da Câmara dos Representantes pela maioria mais curta das últimas duas décadas, tendo como principal desafio recuperar a economia e fazer frente à covid-19.

A Democrata de 80 anos obteve 219 votos a favor e 206 contra, mantendo-se no cargo para o qual foi eleita e que a coloca na terceira linha da sucessão presidencial, atrás do vice-presidente.

Pelosi, que já tinha exercido o cargo entre 2007 e 2011, não enfrentava nenhum oponente, mas teve de superar dois problemas para ser reeleita, segundo a agência de notícias espanhola Efe: a possibilidade de alguns Democratas romperem fileiras e o risco de outros decidirem não viajar para a capital norte-americana devido à pandemia de covid-19.

A partir de hoje, os representantes do Partido Democrata ocuparão 222 lugares na Câmara dos Representantes, ao passo que os Republicanos terão 211, razão pela qual era importante garantir a presença de quase todos os Democratas na votação.

A votação de Pelosi surge no mesmo dia em que foi divulgada uma gravação de Trump a pedir ao Governador da Geórgia para "encontrar" os votos necessários para reverter a votação neste Estado, com várias notícias a dar conta de divisões no próprio Partido Republicano sobre estas tentativas do ainda Presidente, nas vésperas de diversas manifestações encorajadas por Trump em Washington a seu favor.

De acordo com a AP, Trump terá garantido o apoio de uma dúzia de senadores republicanos e até 100 membros da Câmara dos Representantes para desafiar o voto do Colégio Eleitoral quando o Congresso se reunir numa sessão conjunta para confirmar o Presidente eleito, Joe Biden, que venceu as eleições com 306 votos a favor e 232 votos contra.

Joe Biden deverá tomar posse a 20 de janeiro, tendo como prioridades imediatas o combate à pandemia de covid-19 e a recuperação da maior economia do mundo.