Croácia decreta estado de catástrofe na zona atingida pelo terramoto

O Governo croata decretou esta segunda-feira o estado de catástrofe para três províncias centrais da Croácia, as mais afetadas pelo terramoto de 6,2 graus de magnitude que abalou o país na terça-feira, com um balanço de sete mortos e 26 feridos.

"Trata-se de uma decisão muito importante adotada com base na Lei do sistema de proteção civil", sublinhou o primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, ao anunciar a medida no início de uma reunião do seu gabinete transmitida em direto pela televisão.