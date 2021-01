Famosas praias de Bali estão cobertas de plástico

Várias praias de Bali, na Indonésia, estão cobertas de lixo, num fenómeno que os especialistas dizem ocorrer anualmente devido à temporada de monções, a má gestão de resíduos e a crise de poluição marinha.

Na sexta-feira e sábado foram recolhidas no total cerca de 90 toneladas de plásticos das praias de Kuta, Legian e Sminyak, mas mais lixo continua a dar à costa diariamente, o que tem dificultado os trabalhos de limpeza.

Em abril de 2020, o governo da Indonésia lançou uma estratégia para combater o desperdício de plástico. Denise Hardesty participou no projeto. A investigadora da agência australiana de ciência CSIRO, especialista em poluição, explicou que têm vindo a ser recolhidas “quantidades enormes” de plástico das praias, uma situação” que está a piorar a cada ano.

“Não é recente nem é surpreendente, acontece todos os anos e tem vindo a piorar ao longo da última década.” cita o The Guardian.

Denise Hardesty tem trabalhado em conjunto com especialistas em poluição marinha e com o próprio governo da Indonésia no desenvolvimento da estratégia contra o desperdício de plástico. A agência australiana de ciência CSIRO espera, em breve, poder implementar um novo método na Indonésia que utiliza câmaras remotas e inteligência artificial para acompanhar estes fenómenos.

Entretanto, o governador de Bali, Wayan Koster, pediu medidas sérias para limpar as praias, um dos grandes atrativos para os turistas para os turistas que visitam Bali. A ilha é visitada por milhões de pessoas todos os anos.