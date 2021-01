Homem salvo de carro submerso após cheias no Peru

Um homem foi resgatado de um veículo submerso na cidade de Arequipa, no Peru, no sábado, numa altura em que o país sul-americano está a ser fustigado por cheias repentinas. O momento do salvamento foi registado em vídeo e mostra o indivíduo a ser içado pelas autoridades com a ajuda de cordas.

As cheias no Peru já provocaram danos a pelo menos 20 habitações. As autoridades de Arequipa estão a aconselhar os moradores a manterem-se alerta para a subida da água, uma vez que é esperada mais chuva intensa.

Recorde-se que em 2017 o Peru viveu a pior situação das últimas três ou quatro décadas, com mais de metade do país paralisado por causa da destruição de estradas e pontes provocada pelas cheias. Na altura morreram mais de 100 pessoas e milhares foram afetadas pelos danos.