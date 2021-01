Ataque de grupo armado no Burkina Faso causa pelo menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas foram mortas na segunda-feira em confrontos ocorridos no norte do Burkina Faso, perto da fronteira com o Mali, entre os quais dois civis supletivos das forças de segurança, disse esta terça-feira um eleito local.

"Indivíduos armados atacaram ontem [segunda-feira] à noite a localidade de Loumbila", situada a 35 quilómetros de Ouahigouya, capital da região do Norte, provocando "seis mortos, dos quais dois eram Voluntários" da Defesa da Pátria (VDP), declarou o eleito local, sob anonimato, à agência France-Presse, adiantando ainda a existência de três feridos.

Os atacantes, "cerca de cem", pelas suas estimativas, "atacaram vários locais, incluindo o centro de saúde e o mercado, e incendiaram outros".

A mesma fonte acrescentou que os atacantes levaram "vários bens, como alimentos, bicicletas e triciclos" de transporte.

Uma fonte dos serviços de segurança confirmou à agência noticiosa que "a ocorrência de violentos combates foi reportada" na segunda-feira à noite "em Koumbri e foram enviados reforços para a zona", bem como um "balanço provisório de seis mortos e inúmeros estragos", mas sem estimar o número de atacantes.

Um dirigente local dos VDP, instituídos em novembro de 2019, também confirmou o ataque e a "perda de dois elementos", explicando ter sido alertado "algum tempo depois do ataque perto das 18:00" locais.

Estes voluntários civis recebem uma formação militar em 14 dias, antes de exercerem missões de vigilância e proteção, e dispõem de armas ligeiras e meios de comunicação e observação.

Mais de uma centena destes voluntários foram mortos em combate desde janeiro de 2020. O Burkina Faso, fronteiriço com o Mali e o Níger, é teatro de ataques de milícias de forma regular desde 2015.

O norte do país, limítrofe do Mali, é a zona mais afetada por estes ataques, que já causaram mais de 1.200 mortos e mais de um milhão de deslocados.

Estes ataques ocorreram depois de o Níger ter registado no sábado o ataque mais mortífero imputado a uma daquelas milícias contra civis no Sahel, que causou cerca de 100 mortos.