Dezenas de mortos em ataque aéreo não identificado no centro do Mali

Dezenas de civis morreram num ataque contra um cortejo nupcial no centro do Mali levado a cabo por um avião que não foi identificado, disseram esta terça-feira à EFE fontes locais.

O ataque aéreo ocorreu na madrugada de segunda-feira na povoação de Bounti, habitada maioritariamente por membros da etnia peul.

O autarca de Bounti, Adama Griaba, disse aos meios de comunicação social locais que o ataque causou uma centena de mortos e que várias pessoas ficaram feridas tendo sido hospitalizadas em Douentza.

Violência tem vindo a agravar-se nos últimos anos no centro do Mali

De acordo com a organização Médicos Sem Fronteiras a região é neste momento a "mais mortífera" para as populações civis devido às ações de grupos extremistas islâmicos e conflitos entre comunidades num contexto de ausência das autoridades do Estado.