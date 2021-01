"UE vai redobrar esforços" para preservar o acordo nuclear com o Irão

A União Europeia vai "redobrar os esforços" para preservar o acordo nuclear concluído com o Irão em 2015, embora condene a decisão de Teerão de retomar o enriquecimento de urânio a 20%, declarou hoje o porta-voz de Josep Borrell.

"Encaramos com viva inquietação as medidas tomadas pelo Irão que visam começar o enriquecimento de urânio a 20%. Esta ação constituirá um desvio significativo dos compromissos nucleares do Irão (...) e nós vamos redobrar os esforços para preservar o acordo", declarou Peter Stano, porta-voz do chefe da diploacia europeia.