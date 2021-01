Autoridades indonésias emitem alerta após erupção do vulcão Merapi

As autoridades da Indonésia emitiram esta quarta-feira um alerta à população, depois de o vulcão Merapi, um dos mais ativos do mundo, ter começado a expelir rios de lava incandescente, anunciou a Agência de Geologia indonésia.

A erupção, acompanhada de sismos com cerca de dois minutos de duração, provocou derrocadas nas encostas do vulcão, disse.

A atividade do Merapi, situado a 400 quilómetros a sudoeste de Jacarta, começou a aumentar na passada quinta-feira, de acordo com a Agência de Geologia indonésia, que indicou que o o vulcão está em fase de erupção.

O diretor da agência, Hanik Humaira, pediu à população que permaneça vigilante, estabelecendo um perímetro de segurança de cinco quilómetros em torno do vulcão.

O Merapi, com 2.968 metros de altura, encontra-se no limite entre a região especial de Yogyakarta e a província de Java Central, e é o vulcão mais ativo do país e um dos mais ativos do mundo.

A última grande erupção do Merapi aconteceu em 2010 e matou 347 pessoas, forçando 400 mil pessoas a abandonar as suas casas.

O arquipélago indonésio assenta no denominado "anel de fogo" do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica, que regista milhares de sismos por ano, na maioria dos casos de fraca magnitude, e onde estão ativos 127 vulcões.