Termómetros registam temperatura mínima recorde na Península Ibérica: -34,1ºC

Em Portugal, os termómetros têm registado temperaturas perto do zero e, em algumas zonas do país, chegam mesmo a ser negativas. Mas em Espanha atingiu-se esta quarta-feira o recorde de temperatura mínima alguma vez registado na Península Ibérica: -34,1ºC em Clot del Tuc de la Llança, nos Pirenéus.

Segundo várias fontes meteorológicas, a temperatura mínima histórica terá sido registada por volta das 04:19. No entanto, o valor ainda não foi confirmado pelo Serviço Meteorológico da Catalunha.

O anterior recorde remonta a 1956, altura em que foram registados -32ºC no lago de Estany Gento, no município espanhol de Torre Cabdella.

Espanha, à semelhança de Portugal, tem registado temperaturas abaixo do habitual devido à passagem de uma massa de ar frio. Todas as comunidades autónomas, exceto as Ilhas Canárias, estão sob alerta devido ao frio e neve, situação que deverá piorar com a depressão Filomena.