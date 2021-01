Vizinha salva família de casa em chamas nos EUA 

Uma norte-americana salvou uma família, no estado do Arizona, ao acordá-los durante um incêndio que estava a deflagrar na sua casa. O momento ficou gravado e foi agora divulgado pela família para agradecer à vizinha.

A família Salgado foi acordada no primeiro dia do ano com alguém a bater freneticamente à porta de casa. Foi o pai dos quatro filhos quem abriu a porta e deu de caras com Carolyn Palisch, a vizinha que o alertou para o incêndio que estava a deflagrar na casa da família.

"Estávamos a dormir (…) Aconteceu tudo muito depressa, tínhamos de ter a certeza que todos saíamos de casa e os cães também", relatou Nicole Salgado, numa entrevista à CNN, que adianta ainda que minutos após a família sair de casa, o teto caiu e o fumo invadiu a habitação.

De acordo com os bombeiros, se a família ainda estivesse em casa quando o teto colapsou, não teria sobrevivido à inalação de fumos.

Nicola Salgado recorreu agora às redes sociais para contar a história e divulgar o vídeo que mostra Carolyn Palisch a acordar a família. As imagens foram partilhadas por mais de 80 mil pessoas no TikTok.

"Nunca pensamos que (o vídeo) iria ter tanto alcance, mas estamos muito agradecidos", disse Nicola Salgado. "Estamos muito felizes por termos conseguido mostrar o quão surpreendente a Carol é. (…) Se não fosse por ela, teria sido uma história completamente diferente."

As causas do incêndio estão a ser investigadas pelas autoridades.