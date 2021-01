Amesterdão quer fechar os coffee shops aos turistas

A presidente da Câmara de Amesterdão, Femke Halsema, ecologista, propôs esta sexta-feira proibir a entrada de turistas nos coffee shops da cidade, visando "reduzir o poder de atração enquanto local de férias para o turismo das drogas leves".

"Nos últimos anos, constatamos que a procura de canábis em Amesterdão aumentou enormemente", disse a autarca da cidade holandesa numa entrevista à cadeia de televisão pública NOS, indicando que a proposta foi feita numa carta enviada ao Conselho Municipal da câmara

Para Halsema, trata-se de uma questão ligada ao aumento dos turistas, em que parte deles integram o "turismo de canábis", deslocando-se a Amesterdão exclusivamente para consumir a droga, o que constitui uma "fonte de aborrecimento" no centro da cidade.

"Amesterdão é uma cidade internacional e queremos receber turistas, mas gostaríamos de turistas que venham pela riqueza da cidade, pela sua beleza, pelas suas instituições culturais", defendeu.

Os Países Baixos têm 570 coffee-shops, segundo dados do Ministério da Saúde Pública holandês, com Amesterdão a contar com 166, ou seja, 30% do total.

Desde a década de 1970 que o Governo holandês tolera os estabelecimentos que vendem canábis aos consumidores, cuja produção e fornecimento são, porém, ilegais.