Avalanche em estância de esqui russa provoca três mortos e soterra prédios

Uma avalanche numa estância de esqui no ártico russo, em Norilsk, provocou este sábado três mortos e um ferido, segundo um balanço das autoridades.

"O corpo de uma mulher de 38 anos, do seu filho de um ano e meio e do seu marido de 45 anos foram encontrados", afirma em comunicado as autoridades de investigação criminal russa citada pela agência de notícias France Presse.