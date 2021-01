Inquérito revela que 9.000 crianças morreram em residências para mães solteiras na Irlanda

O Governo irlandês vai apresentar desculpas formais pelos abusos registados em residências administradas pela Igreja para mulheres solteiras grávidas, onde 9.000 crianças morreram e por vezes foram enterradas em valas comuns, segundo um relatório oficial publicado esta terça-feira.

O primeiro-ministro, Micheál Martin, disse esta terça-feira que o relatório descreve "um capítulo obscuro, difícil e vergonhoso da história irlandesa muito recente" a qual teve "consequências reais e duradouras para muitas pessoas".

Um pedido de desculpas está programado para ser apresentado por Martin no parlamento na quarta-feira, mas poderá ser adiado, segundo a estação RTÉ.

Uma Comissão criada para o efeito investigou durante cinco anos o funcionamento de 18 residências espalhadas pelo país durante 76 anos, entre 1922 e 1998, por onde terão passado cerca de 56 mil mulheres solteiras e 57 mil crianças.

"As mulheres eram admitidas (...) porque não conseguiram garantir o apoio da sua família e do pai do filho. Elas eram forçadas a sair de casa e procurar um lugar onde pudessem ficar sem ter que pagar. Muitos eram indigentes. Mulheres entravam nas residências porque que receavam que as famílias ou vizinhos soubessem da gravidez", lê-se no documento.