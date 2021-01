Descoberta de 800 corpos de crianças revela "capítulo obscuro e vergonhoso" da História da Irlanda 

A descoberta de uma vala comum com 800 corpos de bebés e crianças, no convento de Tuam, revelou um dos factos mais trágicos da História contemporânea da Irlanda. Pelo menos 9 mil menores de idade terão morrido, entre 1922 e 1998, em instituições católicas do país que acolhiam mães solteiras.

A investigação revelou décadas de abusos e de negligência registados em residências administradas pela Igreja para mulheres solteiras grávidas.

A maioria das mulheres chegava a estas instituições em adiantado estado de gravidez. Muitos dos bebés e crianças deixados depois ao cuidado das religiosas terão sido vítimas de fome, maus tratos e trabalhos forçados nos orfanatos.

Os pedidos de desculpa

Perante o relatório, divulgado esta semana, o Governo irlandês fez saber que vai apresentar desculpas formais pelos abusos e pelas milhares de mortes.

Numa declaração feita na terça-feira, o primeiro-ministro Micheál Martin disse que o relatório descreve "um capítulo obscuro, difícil e vergonho da história irlandesa muito recente", a qual teve "consequências reais e duradoras para muitas pessoas".

O chefe da Igreja Católica da Irlanda já pediu desculpa.

Numa declaração feita esta terça-feira, o arcebispo elogiou o inquérito que revelou "um capítulo escuro da vida da igreja e da sociedade" e argumentou que a igreja fazia parte de uma cultura em que as pessoas eram estigmatizadas, julgadas e rejeitadas.

18 residências foram investigadas

Durante cinco anos, uma comissão investigou o funcionamento de 18 residências espalhadas pela Irlanda, entre 1992 e 1998, por onde terão passado cerca de 56 mil mulheres solteiras e 57 mil crianças.

"As mulheres eram admitidas (...) porque não conseguiram garantir o apoio da sua família e do pai do filho. Elas eram forçadas a sair de casa e procurar um lugar onde pudessem ficar sem ter que pagar. Muitos eram indigentes. Mulheres entravam nas residências porque que receavam que as famílias ou vizinhos soubessem da gravidez", lê-se no documento, citado pela Lusa.

A maioria dos casos foram registados nas décadas de 60 e 70 e, de acordo com o relatório, as mães solteiras irlandesas que foram admitidas neste tipo de instituições no século XX foi "provavelmente a mais alta do mundo".

Muitas as mulheres eram jovens cujas gravidezes for a do casamento eram consideradas "ilegítimas" por uma sociedade conservadora devota à Igreja Católica, sendo encaminhadas pelas próprias famílias em segredo para as residências, que se encarregavam de dar os bebés para adoção.