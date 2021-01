Estado irlandês pede desculpa pela morte de milhares de crianças em residências de acolhimento

O primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, formalizou esta quarta-feira o pedido de desculpa do Estado irlandês pelo escândalo que está a envolver antigas residências de acolhimento para mulheres solteiras grávidas naquele país, onde 9.000 crianças morreram entre 1922 e 1998.

"Peço desculpa pelo profundo dano causado às mães irlandesas e aos seus filhos acolhidos" nestes estabelecimentos administrados por freiras católicas e pelo Estado, declarou o chefe do Governo no Parlamento irlandês.

"O Estado falhou-vos", reforçou Micheál Martin, um dia depois da publicação de um relatório de uma comissão de inquérito que denunciou os abusos registados ao longo de várias décadas nestas residências de acolhimento e a morte de milhares de crianças, algumas enterradas em valas comuns.

A comissão de inquérito em questão investigou durante cinco anos o funcionamento de 18 residências espalhadas pelo país ao longo de 76 anos, entre 1922 e 1998, por onde terão passado cerca de 56 mil mulheres solteiras e 57 mil crianças.

"As mulheres eram admitidas (...) porque não conseguiam garantir o apoio da sua família e do pai do filho. Eram forçadas a sair de casa e a procurar um lugar onde pudessem ficar sem ter de pagar. Muitas eram indigentes. As mulheres entravam nas residências porque que receavam que as famílias ou vizinhos soubessem da gravidez", lê-se no documento, divulgado na terça-feira.