Silvio Berlusconi deixa o hospital no Mónaco após tratamento cardíaco

O magnata e ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi deixou esta sexta-feira o Centro Cardiotorácico do Mónaco, onde esteve a ser tratado devido a um problema cardíaco, disse um porta-voz do seu partido.

De acordo com um jornalista da agência de notícias AFP no local, uma carrinha Mercedes preta com vidros escuros e registada em Itália deixou o Centro Cardiotorácico do Mónaco por volta das 11:45, horário local (10:45 em Lisboa).

Um porta-voz do partido Forza Italia (FI) disse à AFP na quinta-feira que Berlusconi estava a fazer "exames" e iria "para casa em alguns dias".

"Quero tranquilizar todos: estou bem de saúde", disse o bilionário na sua página no Facebook na noite de quinta-feira, referindo-se aos exames como "impostos por precaução pelos [seus] médicos".

O ex-primeiro-ministro italiano foi hospitalizado na segunda-feira no Mónaco, após sofrer um problema cardíaco.

O líder do partido conservador Forza Italia, de 84 anos, com 'pacemaker' desde 2006, estava na cidade francesa de Valbonne, perto de Nice, quando sofreu uma arritmia cardíaca.

O seu médico pessoal, Alberto Zangrillo declarou que foi imediatamente para o local onde estava o ex-primeiro-ministro e decidiu pelo internamento no Mónaco, pois não considerou "prudente" transferir Berlusconi para Itália.

Silvio Berlusconi foi infetado pelo novo coronavírus em setembro passado e foi internado com pneumonia bilateral no hospital San Raffaele, em Milão, mas teve alta dois dias depois.

Em novembro, sofreu uma recaída que o impediu de comparecer a uma audiência no tribunal de Milão, onde está a decorrer o processo 'Ruby Ter', que investiga se Berlusconi teria comprado o silêncio de testemunhas sobre as festas polémicas que organizava.

Por três vezes chefe do Governo italiano, em 2016 foi submetido a uma cirurgia devido a uma grave insuficiência cardíaca.