Jihadistas assumem controlo da base militar de Marte na Nigéria

Combatentes jihadistas, presumivelmente ligados ao Daesh na África Ocidental (ISWAP), assumiram na sexta-feira à noite o controlo da base militar de Marte, na região nordeste da Nigéria, indicaram hoje várias fontes militares locais.

As fontes militares, que falaram sob condição de anonimato à agência francesa France-Presse (AFP), relataram que os combatentes jihadistas, em número expressivo, chegaram à zona da base, localizada na região do lago Chade, em camiões militarizados.

Chegados ao local, os jihadistas atacaram a base militar e assumiram o controlo, referiram as mesmas fontes, avançando ainda que está em curso uma operação militar na zona.

"Sofremos um ataque dos 'terroristas' do ISWAP. Invadiram a base de Marte após intensos combates", avançou um oficial, que acrescentou: "A nossa prioridade neste momento é recuperar o controlo da base e uma operação militar está em curso".

"As nossas tropas sofreram baixas e perdas de equipamentos, mas ainda estamos a recolher informações mais detalhadas", afirmou uma outra fonte militar, igualmente citada pela AFP.

O exército nigeriano tem sofrido pesadas perdas nos últimos anos em confrontos com elementos do ISWAP, um ramo dissidente do Boko Haram, grupo extremista que tem semeado o terror no nordeste da Nigéria, ao longo da última década.

O ISWAP, grupo com ligações ao Daesh e que visa essencialmente alvos militares ou ocidentais, desvinculou-se do Boko Haram em 2016 e estabeleceu-se na área do lago Chade, uma região fronteiriça e estratégica entre a Nigéria, o Chade, os Camarões e o Níger.

Desde o início do conflito entre as forças armadas da Nigéria e o Boko Haram, em 2009, mais de 35.000 pessoas foram mortas e mais de dois milhões tiveram de deixar as suas casas.