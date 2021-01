Milhares de hondurenhos a caminho dos EUA entram na Guatemala apesar de cordão policial

Milhares de migrantes hondurenhos que tentam chegar aos Estados Unidos a pé conseguiram entrar na Guatemala na noite de sexta-feira (madrugada de sábado em Lisboa), apesar de um enorme cordão policial na fronteira.

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, pelo menos três mil hondurenhos conseguiram entrar em território guatemalteco, através do posto fronteiriço de El Florido, a 220 quilómetros da capital. A agência France-Presse (AFP) aponta para cerca de 4.500 migrantes, citando um responsável da polícia da Guatemala.

A decisão de não entrar em confronto com os migrantes e de os deixar passar foi tomada por o grupo incluir muitas crianças, disse a mesma fonte à AFP, depois de os agentes terem inicialmente tentado bloquear a passagem.

De acordo com a Efe, alguns migrantes lançaram pedras aos agentes policiais, tendo um polícia ficado ferido na cabeça.

O grupo avança agora em direção ao México, próximo destino antes dos Estados Unidos, onde os migrantes tentam chegar para escapar à pobreza e violência nas Honduras.

O Instituto Guatemalteco da Migração confirmou que os migrantes conseguiram passar o cordão policial e indicou que vai "dar acompanhamento" à caravana "para evitar incidentes na estrada".

Segundo aquela entidade, as autoridades aguardam a chegada em breve de mais um grupo de 3.000 hondurenhos, elevando para seis mil o número de migrantes em busca do "sonho americano".

Os migrantes, que incluem homens, mulheres e crianças, partiram a pé de San Pedro Sula, a segunda maior cidade das Honduras, 180 quilómetros a norte de Tegucigalpa, capital do país.

O executivo da Guatemala decretou na quinta-feira estado de prevenção em sete departamentos do país, face à chegada anunciada da caravana de migrantes hondurenhos, e reafirmou durante o dia que impediria a entrada no território a quem não cumprisse os requisitos para entrar no país, incluindo testes à covid-19.

Entre quinta e sexta-feira, 217 hondurenhos e três salvadorenhos foram detidos por entrarem ilegalmente na Guatemala, enquanto um grupo de 600 migrantes regressou voluntariamente às Honduras, segundo a Efe. Entre os detidos, há pelo menos 41 menores, incluindo oito com menos de dez anos.

Há várias semanas que se multiplicam mensagens nas redes sociais a promover a primeira caravana de migrantes hondurenhos do ano.

Os migrantes esperam conseguir chegar aos Estados Unidos, apesar de as autoridades norte-americanas, e também as da Guatemala e México, terem avisado que não permitirão a entrada de pessoas em situação irregular ou indocumentadas, alegando riscos de contágio, por causa da pandemia.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), cerca de dois mil agentes da polícia e soldados do exército da Guatemala estarão a patrulhar a fronteira com as Honduras.

A falta de emprego, insegurança e violência são as razões pelas quais muitos hondurenhos migram todos os dias para outros locais, de acordo com organizações de direitos humanos.