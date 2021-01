Dois marinheiros morreram e seis estão desaparecidos após naufrágio no Mar Negro

Pelo menos dois marinheiros morreram e seis permanecem desaparecidos após o naufrágio de um cargueiro no Mar Negro, ao largo da região turca de Bartin, de acordo com a agência oficial Anadolu.

Segundo a agência turca, citada pela agência Efe, o governador de Bartin, Sinan Güner, explicou que no total havia 13 pessoas a bordo do barco.

"Até agora, cinco foram resgatadas. Dois membros da tripulação foram retirados do mar sem vida", disse o responsável em declarações reproduzidas pela Efe.

Após terem inicialmente afirmado que se tratava de um navio russo, as autoridades turcas clarificaram que o barco com o nome "Arvin" tem pavilhão de Palau, um arquipélago no Oceano Pacífico.

Segundo as autoridades, citadas pela agência France-Presse (AFP), a tripulação é ucraniana e navegava desde a Geórgia para a Bulgária.

O barco afundou-se a cerca de 200 metros da costa, no meio de um temporal na zona, o que também dificultou as missões de resgate enviadas a partir da Turquia.

Equipas da guarda, ambulâncias e pessoal de saúde acudiram à costa para apoiar os esforços de resgate, disse o governador.

"Houve muitas ondas altas no mar. As condições climatéricas são muito más", acrescentou Sinan Güner, governador da região 350 quilómetros a leste de Istambul e 250 a norte de Ancara.

O ministério turco da Defesa anunciou que enviou uma fragata para apoiar as equipas de resgate.