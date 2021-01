Capitólio dos EUA evacuado devido a “ameaça de segurança”

O edifício do Capitólio foi evacuado esta segunda-feira durante o ensaio geral para a tomada de posse de Joe Biden devido a uma “ameaça de segurança exterior”.

Uma coluna de fumo foi avistada perto do edifício e, pouco depois, os bombeiros de Washington DC informam que responderam a um incêndio naquela zona e que o mesmo já se encontra extinto.

Segundo a BBC, as autoridades agiram por precaução e a situação não representou ameaça para o público.

Cerca de 25 mil militares destacados para a cerimónia

A evacuação do Capitólio acontece nas vésperas da cerimónia de posse do Presidente eleito, Joe Biden, e na sequência da invasão do edifício, a 6 de janeiro, por apoiantes de Donald Trump, que resultou na morte de cinco pessoas.

Os 50 estados norte-americanos e a capital estão em alerta, nos próximos dias, para a possibilidade de ocorrerem protestos violentos.

O FBI já fez saber que está a investigar cada um dos 25 mil militares da Guarda Nacional dos Estados Unidos que vão garantir a segurança, na quarta-feira, na tomada de posse de Joe Biden. As autoridades receiam uma potencial ameaça interna, por parte de membros das Forças Armadas, que possa pôr em risco a segurança da cerimónia.

A megaoperação de segurança, liderada pelos serviços secretos, envolve membros de várias agências, e polícias nacionais, bem como as mais altas patentes do Pentágono.