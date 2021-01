Israel ataca postos militares do Hamas após lançamento de foguetes da Faixa de Gaza

Israel atacou postos militares do movimento islâmico Hamas em Gaza esta segunda-feira de manhã, em retaliação ao lançamento de dois foguetes a partir da Faixa de Gaza em direção à costa israelita, perto da cidade de Ashdod.

Os foguetes lançados a partir de Gaza não fizeram soaram os alarmes em Israel, caíram no mar e não causaram feridos ou danos materiais, segundo os media israelitas.

Em resposta, os caças do exército israelita bombardearam vários alvos do Hamas no enclave, "incluindo postos de escavação de túneis", disse um porta-voz militar israelita num comunicado.

Os ataques causaram graves danos a duas instalações militares da organização islâmica ao sul da Faixa de Gaza, mas não foram registados feridos, segundo fontes de segurança de Gaza.

O incidente de hoje marca o primeiro disparo de foguetes de Gaza para Israel em pouco mais de três semanas, após o último incidente em 25 de dezembro.

Israel frequentemente responde a este tipo de atos com ataques de retaliação contra o Hamas, que de facto controla o enclave, e a quem responsabiliza por quaisquer incidentes originados na região.

Na semana passada, em outro incidente, o exército israelita também atacou instalações militares do Hamas perto da cerca de separação entre as duas regiões, em resposta a dois disparos de arma de fogo que partiram da Faixa de Gaza contra escavadoras militares israelitas.