Sismo de magnitude 6,4 registado na Argentina perto da fronteira com o Chile

Um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter foi sentido no noroeste da Argentina perto da fronteira com Chile, com algumas áreas a ficarem sem eletricidade.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que mede a atividade sísmica em todo o mundo, o epicentro foi registado a 27,6 quilómetros a sudoeste da cidade de Porcito à 23:46 de segunda-feira (02:46 de hoje em Lisboa), com uma profundidade de 14 quilómetros.

Cerca de um quarto de hora mais tarde foi ainda registado um segundo sismo de magnitude 5.