Exército israelita ataca alvos do grupo Hamas na Faixa de Gaza

O exército israelita atacou alvos militares do movimento islâmico Hamas na Faixa de Gaza na noite de terça-feira em resposta ao lançamento, horas antes, de um foguete a partir do enclave, que acabou por cair numa área despovoada.

O ataque israelita, de acordo com um comunicado do seu exército, foi realizado com tanques e atingiu postos militares do Hamas.

Fontes de segurança palestinianas e testemunhas oculares no enclave declararam igualmente que os alvos atingidos eram postos de observação do Hamas, mas também uma casa num campo de refugiados que sofreu graves danos, embora nenhum ferido tenha sido registado.

Este ataque de retaliação israelita ocorreu após o lançamento de um foguete para o seu território, o terceiro em dois dias.

O foguete não disparou alarmes antiaéreos nem causou feridos, pois caiu numa área despovoada perto de um kibutz, a pouco quilómetros da fronteira.

Anteriormente a este lançamento, na madrugada de segunda-feira ocorreu a primeira hostilidade entre as duas partes em quase um mês, quando milicianos palestinianos do enclave dispararam dois foguetes em direção a Israel, que caíram no mar ao largo da costa da cidade de Ashdod. Israel respondeu com um bombardeamento realizado pelo exército contra alvos do Hamas em Gaza, também sem causar feridos.

Por outro lado, na quarta-feira da semana passada ocorreu outro incidente violento na fronteira, com dois disparos de armas de fogo em direção a escavadoras israelitas que foram seguidos por bombardeamentos retaliatórios, também a posições do movimento islâmico, que de facto controla o enclave desde 2007 e a quem Israel responsabiliza por qualquer incidente na região.

Estas trocas de fogo são as primeiras desde o final de dezembro, após um mês de calmaria na fronteira, sem episódios prolongados de hostilidades ou uma escalada de tensão.