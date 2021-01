Forte explosão no centro de Madrid causa pelo menos 3 mortos

Uma forte explosão, aparentemente provocada por uma fuga de gás, destruiu esta quarta-feira um edifício no centro de Madrid, deixando pelo menos três pessoas mortas, várias feridas e um desaparecido, de acordo com um relatório provisório.

"Há três mortos e um desaparecido", resumiu o delegado do Governo central para a região de Madrid, José Manuel Franco, em declarações à televisão nacional espanhola (TVE).

A explosão atingiu a fachada e destruiu três andares de um edifício localizada na Rua de Toledo, no bairro de La Latina, muito perto da Porta de Toledo, ao lado da igreja de La Paloma.

Um dos mortos era uma mulher de 85 anos e o outro um homem sobre o qual os mesmos serviços de emergência ainda não forneceram quaisquer outras informações.

Segundo os mesmos serviços há ainda uma pessoa desaparecida que as forças de proteção civil continuam à procura, um operário do sistema de aquecimentos do edifício.

De acordo com as mesmas fontes, um homem de 26 anos de idade foi transferido para o hospital em estado "moderadamente crítico" com um tornozelo partido e traumatismo lombar, e outro de 53 anos com um traumatismo craniano ligeiro.

Dois agentes da polícia foram transferidos com ferimentos ligeiros para uma clínica da capital espanhola e outro homem foi transferido com uma perna partida.

Os serviços de emergência atenderam várias pessoas no local, num hospital de campanha montado pouco depois da explosão.

Segundo o El Pais, que cita o autarca de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ter-se-á tratado de um acidente causado por uma fuga de gás.

1 / 21 Manu Fernandez 2 / 21 Susana Vera 3 / 21 4 / 21 Sergio Perez 5 / 21 Susana Vera 6 / 21 Sergio Perez 7 / 21 Susana Vera 8 / 21 Susana Vera 9 / 21 Susana Vera 10 / 21 Sergio Perez 11 / 21 Bernat Armangue 12 / 21 David Fernandez 13 / 21 David Fernandez 14 / 21 David Fernandez 15 / 21 DAVID FERNANDEZ 16 / 21 DAVID FERNANDEZ 17 / 21 Susana Vera 18 / 21 Susana Vera 19 / 21 Susana Vera 20 / 21 David Fernandez 21 / 21 Susana Vera

O edifício fica junto a um lar de idosos, cujos utentes estão a ser levados para um hotel próximo do local.