15 pessoas morreram num incêndio num lar de idosos na Ucrânia

Pelo menos 15 pessoas morreram na sequência de um incêndio que atingiu esta quinta-feira um lar de idosos em Kharkiv, na região leste da Ucrânia, informaram os serviços de emergência estatais.

"Segundo informações preliminares, 33 pessoas encontravam-se no edifício no momento do incêndio, das quais 15 morreram", indicou a mesma fonte num comunicado, citado pelas agências internacionais.

Os serviços de emergência ucranianos precisaram que o incêndio ocorreu num edifício de dois andares, no qual funcionava um lar de idosos.

Depois de controlar e apagar as chamas, os bombeiros destacados no local encontraram os corpos de 15 pessoas, indicou a mesma fonte, sem especificar, no entanto, se as vítimas mortais eram utentes do lar.

Os serviços de emergência ucranianos informaram também que nove pessoas foram hospitalizadas.