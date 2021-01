África do Sul em alerta amarelo de nível 4 devido a tempestade tropical Eloise

O Serviço de Meteorologia da África do Sul emitiu um alerta amarelo de nível 4 para três províncias no nordeste do país, que fazem fronteira com Moçambique, devido à aproximação da tempestade tropical Eloise no país vizinho.

O serviço sul-africano alertou para a ocorrência de chuvas torrenciais nas províncias de Limpopo, Mpumalanga e KwaZulu-Natal, devido à tempestade tropical Eloise que deverá atingir Moçambique no sábado.

De acordo com a previsão meteorológica das autoridades sul-africanas, a depressão alcançará o Vale do Rio Limpopo no domingo, salientando a possibilidade de precipitação acumulada em partes de Moçambique, sul do Zimbábue e no leste da África do Sul durante o fim de semana e até segunda-feira.

O Serviço de Meteorologia da África do Sul indicou a possibilidade de ocorrência de chuvas torrenciais em Mpumalanga e Limpopo de domingo a segunda-feira.

A África do Sul produz a maior parte da sua energia elétrica a partir do carvão no norte do país, onde as centrais de Matimba e Medupi podem vir a ser as mais afetadas pelas inundações, de acordo com a trajetória de previsão da tempestade.