Pelo menos 19 corpos carbonizados descobertos em cidade mexicana perto dos EUA

Pelo menos 19 corpos carbonizados foram descobertos no sábado em Miguel Aleman, uma cidade mexicana perto da fronteira com os Estados Unidos, anunciou o Ministério Público do estado de Tamaulipas.

De acordo com os elementos iniciais da investigação, "a morte foi causada por ferimentos de bala, depois foram incendiados".

Como não foram encontrados invólucros de cartuchos no local, o Ministério Público não exclui a possibilidade de as vítimas terem sido mortas noutro local.

Miguel Aleman, uma cidade de 20.000 habitantes, está localizada na fronteira do estado de Nuevo Leon, ao lado da cidade norte-americana de Roma (Texas).

A região é regularmente palco de confrontos entre o cartel Noroeste, que controla parte do Nuevo León, e o cartel do Golfo, que opera em Tamaulipas há décadas.

Refugio Ruiz/ AP

Em janeiro de 2019, 24 corpos, incluindo 15 corpos carbonizados, foram encontrados em Miguel Aleman após confrontos entre grupos criminosos.

Desde dezembro de 2006, foram registadas mais de 300.000 mortes violentas no México. Esta violência está frequentemente ligada ao crime organizado, em particular aos cartéis de droga que disputam rotas para os Estados Unidos.