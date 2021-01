Seis mortos e mais de oito mil deslocados é o balanço da passagem do ciclone Eloise por Moçambique. Com ventos fortes e chuvas torrenciais, o ciclone entrou em território moçambicano pela península de S. Sebastião

No fim de semana, a tempestade com chuvas torrenciais e ventos fortes destruiu e inundou ainda milhares de casas no centro do país.