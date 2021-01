Ciclone Eloise. Seis mortos e mais de sete mil desalojados em Moçambique

Pelo menos seis pessoas morreram, em Moçambique, devido à passagem do ciclone Eloise. As chuvas torrenciais e os ventos fortes que atingira a região central do país durante o fim de semana destruíram perto de cinco mil casas.

Ainda a recompor-se do ciclone Idai, que atingiu a região há dois anos, a cidade costeira Beira voltou a ser fustigada por chuvas torrenciais e ventos fortes, que chegaram aos 160 km/h.

O ciclone Eloise chegou durante a madrugada de sábado e deixou várias ruas e bairros completamente alagados. Cerca de cinco mil casa, na maior parte dos casos construções precárias, ficaram destruídas.

Entre as vítimas mortais estão, de acordo com a agência Lusa, cinco pessoas oriundas da província de Sofala e uma da Zambézia. Há ainda a registar mais de uma dezena de feridos, entre as 176 mil pessoas afetadas pelo ciclone. Cerca de sete mil pessoas terão ficado desalojados, avança ainda o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres de Moçambique.

A par da época chuvosa e ciclónica, o país atravessa uma crise humanitária.