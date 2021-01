Neve surpreende no Reino Unido e leva britânicos à rua

O domingo foi de neve no Reino Unido. Em quase todo o país, a paisagem ficou pintada de branco.

Por ser uma situação pouco comum, os britânicos saíram à rua para aproveitar a neve, apesar das restrições contra a pandemia de covid-19. Houve quem andasse de trenó e quem preferisse fazer bonecos de neve.

O Instituto britânico de meteorologia colocou parte do país – desde a costa sul de Inglaterra até à região a sul de Manchester - em aviso amarelo devido à queda de neve. Também na Escócia, Irlanda do Norte e grande parte do País de Gales estão em alerta.

Em algumas áreas são esperados entre 10 a 15 cm de neve.