Destituição de Trump encarada como um teste ao futuro do Partido Republicano 

O processo de destituição de Donald Trump já está no Senado norte-americano. O julgamento, que começa em fevereiro, é encarado como um teste ao futuro do Partido Republicano.

As últimas sondagens indicam que não há, por enquanto, 17 senadores republicanos que votem ao lado dos Democratas. Segundo as mesmas consultas, a impugnação será aprovada no Senado pela maioria necessária de dois terços.

Joe Biden já disse à CNN que, independentemente do desfecho e das dificuldades políticas, o julgamento tem de acontecer.

Na primeira semana na Casa Branca, o novo presidente dos Estados Unidos já reverteu dezenas de decisões do antecessor.