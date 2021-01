Primeiro-ministro italiano apresenta demissão

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, apresentou esta terça-feira a demissão ao Presidente Sergio Mattarella. A decisão do Chefe de Governo surge no seguimento da separação da coligação com o partido Italia Viva. Segundo o gabinete do primeiro-ministro, a demissão de Conte pretende resolver a crise política que se vive.

Face ao anúncio do primeiro-ministro, o Presidente Mattarella agendou reuniões com os vários líderes partidários para a tarde de quarta-feira. Até que se encontre uma solução, Giuseppe Conte irá manter-se como responsável provisório do Governo.

Conte perdeu a maioria absoluta na semana passada, quando o partido Italia Viva, parceiro na governação, liderado pelo Matteo Renzi, se demitiu por causa da forma como o governo lidou com a crise do coronavírus e a consequente crise económica.

Na passada semana, Conte pediu ao Senado uma manifestação de apoio ao seu Governo, que tinha obtido no dia 17 de janeiro na Câmara de Deputados, mas falhou os 161 votos necessários para obter a maioria absoluta na câmara alta do Parlamento.

O abandono da coligação por parte do Itália Viva levou à demissão das duas ministras desta formação governamental e deixou o primeiro-ministro sem a maioria no Senado.

A queda do Governo prejudica a tomada de decisões no âmbito da pandemia de covid-19 que se vive no país. Itália é um dos países com maior número de mortes registadas, tendo ultrapassado os 85 mil vítimas mortais.