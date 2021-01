Grupo invade cemitérios em Angola à procura de mercúrio enterrado com idoso

Um grupo de 12 cidadãos angolanos está a ser acusado de vandalizar cemitérios, na província do Cuanza Sul, com o objetivo de encontrar um garrafão de mercúrio enterrado com um idoso, foi esta quarta-feira noticiado.

Segundo um dos indivíduos envolvidos, Bartolomeu José, que reside na província do Huambo, foi convidado por um amigo para ir à procura do garrafão de mercúrio, enterrado com o seu avô, no Cuanza Sul.

"Estou aqui, porque o outro nos convidou e fomos invadir a campa de um mais velho. O neto dele é que nos convidou, dizendo que o seu avô foi enterrado com cinco litros de mercúrio, que queria tirar para viver com a minha família (...) porque estamos a precisar de dinheiro, chegamos lá e não encontramos nada", disse Bartolomeu José, em declarações à rádio pública angolana.

Além de desenterrarem cadáveres e ossadas, os indivíduos terão vandalizado cavidades onde repousam os crânios de grandes soberanos locais, tendo alguns deles sido apanhados em flagrante e entregues à polícia.

O assunto está a ser analisado, além da polícia, também ao nível das autoridades tradicionais, que manifestaram preocupação com a situação e as suas consequências, sendo uma dela a falta de chuva.

Em declarações à emissora pública de Angola, o soba grande do município do Seles, Miguel Matias Filipe, referiu que estão a trabalhar com os acusados no sentido de "mostrarem onde estão a depositar os crânios, para que efeito, qual o objetivo".