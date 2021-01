Luzes coloridas dançam nos céus do norte da Finlândia

Da Lapónia, na Finlândia, chegam as lindas imagens de uma aurora boreal. O espetáculo de cores que coloriu o céu foi captado pelo fotógrafo amador Alexander Kuznetsov em Muonio, perto da fronteira com a Noruega e a Suécia onde as temperaturas alcançam os -30ºC.

As fotografias têm sido tiradas em vários dias desde 18 de janeiro até 25 de janeiro.

As auroras boreais são resultado de tempestades solares, do impacto de partículas de vento solar com a atmosfera da Terra que, quando canalizadas pelo campo magnético terrestre, projetam um espetáculo de cores no céu.