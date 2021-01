Fuga de nitrogénio em fábrica nos EUA faz seis mortos

Seis pessoas morreram esta quinta-feira no nordeste do estado norte-americano da Geórgia, após uma fuga de nitrogénio líquido numa fábrica de produção de carnes, e outras, incluindo bombeiros, foram conduzidas para o hospital.

Beth Downs, uma porta-voz do Sistema de Saúde do nordeste da Geórgia, disse que cinco pessoas morreram nas instalações da fábrica e outra nas urgências hospitalares.

A fuga ocorreu às 10:00 locais no Prime Pak Foods em Gainesville, precisou Zach Brackett, o chefe da divisão de bombeiros do departamento de Hall County.

A mesma fonte disse ainda que quando chegaram ao local, depararam com trabalhadores estendidos no solo e no exterior das instalações, alguns com ferimentos.

Zach Brackett indicou ainda que pelo menos quatro bombeiros também ficaram feridos e foram conduzidos para o hospital de Gainesville devido a problemas respiratórios.

Gainesville é o centro da produção da indústria de carnes da Geórgia, a maior dos EUA, com milhares de trabalhadores em atividade nas diversas fábricas de processamento.