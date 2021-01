Mulher limpa janelas de sétimo andar e o vídeo torna-se viral

Um vizinho filmou uma mulher a limpar a janela de um apartamento no sétimo andar de um prédio no La Arena, em Gijón, Espanha.

A senhora coloca-se no parapeito da janela, sem qualquer proteção. O vídeo do momento foi colocado no Twitter e gerou um grande número de comentários.

A identidade da mulher é desconhecida.





Vários utilizadores comentaram no Twitter algumas alternativas para limpar as persianas e janelas sem correr perigo de vida.