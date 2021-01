Agressão a jovem de 15 anos no coração de Paris gera onda de indignação em França

Um adolescente foi atacado na noite de 15 de janeiro, por um grupo de jovens, no exterior de um centro comercial, em frente ao Sena, numa zona nobre de Paris, como explica a AFP.

Foi um vídeo, de 20 segundos, que denunciou o que aconteceu e que está também agora a gerar indignação em França.

As imagens divulgadas do ataque, que deixou Yuriy hospitalizado, mostram um grupo a espancar uma pessoa deitada no chão. De acordo com a mãe, Nataliya Kruchenyk, Yuriy estava com um grupo de amigos, depois de saírem da escola, e foram "surpreendidos por um bando de jovens que chega sabe-se lá de onde".

A investigação foi entregue à Polícia Judiciária de Paris e o procurador Rémy Heitz garante que "todos os meios estão a ser usados para que este caso seja resolvido e que os culpados sejam rapidamente identificados e presos".

Esta quinta-feira de manhã, nove menores foram detidos e colocados sob custódia policial acusados de tentativa de homicídio, associação criminosa e furto em grupo com violência, avança a AFP.

Na última segunda-feira, a mãe de Yuriy, em declarações à BFMTV disse que o filho já tinha acordado, ter estado mais de uma semana em coma induzido, e estava "um pouco melhor", depois de ter sido operado várias vezes - tinha fraturas em todo o corpo, inclusive no crânio.

Emmanuelle Macron já emitiu um comunicado onde garante estar a acompanhar o caso e em contacto com a mãe de Yuriy.

Também o ministro da Justiça francês, Eric Dupond-Moretti, se manifestou sobre o caso através do Twitter: "Não haverá impunidade para os autores do ataque de Yuriy".