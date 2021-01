Chefe da diplomacia da UE desloca-se a Moscovo entre 4 e 6 de fevereiro

O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, desloca-se na próxima semana a Moscovo, protagonizando a primeira visita à Rússia de um chefe da diplomacia europeia desde 2017.

O Serviço Europeu de Ação Externa anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que Josep Borrell chegará à Rússia na noite de quinta-feira, 4 de fevereiro, e permanecerá em Moscovo até sábado, 6 de fevereiro, tendo previstos encontros com as autoridades russas, designadamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, mas também com representantes de organizações da sociedade civil e membros da comunidade académica de Moscovo.

De acordo com o comunicado do corpo diplomático da UE, esta visita "constituirá uma oportunidade para amplos debates com o ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov e outros interlocutores russos antes do debate estratégico do Conselho Europeu sobre as relações UE-Rússia, agendado para Março".

O Alto Representante "abordará as ações da Rússia na Ucrânia e nos países vizinhos, a importância da continuação da implementação do acordo nuclear iraniano, a resposta global à pandemia do coronavírus, e as alterações climáticas, entre outros", prossegue a nota do Serviço Europeu de Ação Externa.

"O recente envenenamento, detenção e prisão do político da oposição Alexei Navalny, e as preocupações sobre as liberdades fundamentais e os direitos humanos na Rússia de forma mais ampla estarão também na agenda", refere ainda.

Antecipando a sua deslocação a Moscovo, Josep Borrell comentou que "a relação com a Rússia é uma das relações mais complexas da UE" e "os recentes desenvolvimentos apenas sublinham ainda mais a necessidade" desta viagem.

"Além das questões controversas, também há áreas nas quais a UE e a Rússia cooperam, ou precisam de cooperar mais, que requerem a nossa atenção urgente", sublinhou o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança.

No final da reunião agendada para sexta-feira de manhã, os chefes de diplomacia da UE e da Rússia darão uma conferência de imprensa conjunta.

Na passada segunda-feira, no final de uma reunião dos chefes de diplomacia da UE, em Bruxelas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, já revelara que Borrell deslocar-se-ia em breve a Moscovo e iria discutir com as autoridades russas a detenção do líder opositor Alexei Navalny.

"O Alto Representante tem uma deslocação prevista a Moscovo nas próximas semanas, e recebeu as mensagens, da parte dos Estados-membros, que intervieram no sentido de esta questão ser objeto de discussão com as autoridades russas", disse Santos Silva, acrescentando que a informação que Borrell recolher será "indispensável" que os Estados-membros da UE possam "discutir próximos passos".

O chefe da diplomacia portuguesa frisou na ocasião que "a detenção de Alexei Navalny e, depois, a repressão e a detenção de mais de 3.000 pessoas que se manifestavam pacificamente em diferentes cidades russas por partes das autoridades russas" foi objeto de discussão entre os chefes de diplomacia europeus e destacou que "o consenso sobre esta matéria é absoluto".

Santos Silva sublinhou que os chefes de diplomacia europeus reiteraram a "condenação [sobre a detenção de Navalny] que o Alto Representante já havia feito e vários Estados-membros, entre os quais Portugal, haviam também já feito do ponto de vista nacional".

Em 22 de janeiro, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, já tinha apelado, num telefonema com o Presidente russo, Vladimir Putin, à "rápida libertação" do opositor político Alexey Navalny, detido em Moscovo em 17 de janeiro.

Os serviços prisionais russos (FSIN) detiveram em 17 de janeiro o opositor Alexei Navalny à chegada a Moscovo, acusando-o de ter violado os termos de uma pena de prisão suspensa a que foi condenado em 2014.

O líder da oposição regressou à Rússia depois de quase cinco meses de tratamento médico na Alemanha, após ter sido envenenado com uma substância tóxica de uso militar, ato que, segundo o ativista, foi ordenado pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

Laboratórios na Alemanha, França e Suécia, assim como a Organização para a Proibição de Armas Químicas demonstraram que esteve exposto a um agente neurotóxico, do tipo Novichok, da era soviética.

As autoridades russas têm rejeitado todas as acusações de envolvimento no envenenamento.