Ex-espião do KGB diz que Trump foi um "ativo russo" durante 40 anos 

Um antigo espião do KGB revelou que Donald Trump foi um género de "ativo russo" durante mais de 40 anos, provando-o através de propaganda antiocidental, defendida pela Rússia.

Num novo livro que retrata a relação de décadas entre Donald Trump e a Rússia, do jornalista Craig Unger, Yuri Shvets é um dos vários entrevistados, entre antigos operativos russos e norte-americanos.

O livro detalha as tentativas do KGB, os serviços secretos russos, de "cultivar" dezenas de empresários norte-americanos, que não estariam conscientes da situação, como ativos úteis russos. Isto acontedceu durante a década de 80.

Em entrevista ao The Guardian, Yuri Shvets revela que Donald Trump foi um dos empresários escolhidos na altura como potencial ativo.

"Este é um exemplo em que as pessoas foram recrutadas quando eram apenas estudantes e depois alcançaram posições importantes; algo deste género estava a acontecer com Trump", disse o ex-espião.

O livro revela que Trump tornou-se um alvo para os russos em 1977, quando casou a primeira mulher, a modelo Ivana Zelnickova.

"Trump era o alvo perfeito de várias maneiras: a sua vaidade e narcisismo tornaram-no o alvo natural para recrutar. Ele foi cultivado durante um período de mais de 40 anos, até à sua eleição (como Presidente dos Estados Unidos)", escreve Craig Unger.

De acordo com Shvets, foi numa viagem de Trump a Moscovo, para discutir a construção de um hotel de luxo perto do Kremlin, em parceria com o Governo da Rússia, que operacionais russos aproveitaram a situação para o elogiar e dizer que devia entrar na política.

Shvets conta que os operacionais do KGB ficaram surpreendidos quando descobriram que Trump voltou aos Estados Unidos, anunciou uma possível corrida ao cargo de Presidente e publicou um anúncio, em vários jornais, com uma propaganda antiocidental defendida pela Rússia.

O anúncio acusava o Japão e outros países de se aproveitarem dos Estados Unidos e que deviam também parar de pagar a defesa de outros países ricos.

Segundo Shvets, este anúncio de Trump foi considerado pelo KGB "um sucesso sem precedentes" na tentativa da Rússia promover a propaganda antiocidental nos media norte-americanos.

Donald Trump tem sempre negado ligações financeiras à Rússia.

Depois de muita especulação sobre a possível ingerência russa nas eleições de 2016, um relatório de Robert Mueller concluiu que Trump não cometeu crimes de conluio ou obstrução de justiça.

No entanto, vários membros da campanha de Trump, incluindo Michael Flynn e George Papadopoulos, admitiram ter mentido sobre os seus contactos com pessoas ligadas ao Governo russo. Também o advogado de Trump, Michael Cohen, se confessou culpado, em 2018, de mentir ao Senado sobre os planos para construir uma "Trump Tower" em Moscovo.