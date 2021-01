Pelo menos quatro mortos em incêndio em hospital na Roménia

Pelo menos quatro pessoas morreram hoje num incêndio no principal hospital de Bucareste que trata doentes de covid-19, anunciaram as autoridades.

"Três doentes foram encontrados mortos e um quarto morreu devido aos ferimentos", declarou o secretário de Estado do Ministério do Interior romeno, Raed Arafat, precisando que as vítimas eram doentes de covid-19.

"Cerca de 120 pacientes que se encontravam no mesmo edifício foram retirados", indicou um porta-voz das forças de socorro, Bogdan Toma.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas, acrescentou.

Em 14 de novembro, dez doentes de covid-19 morreram num incêndio que deflagrou no serviço de cuidados intensivos de um hospital de Piatra-Neamt, no nordeste da Roménia.