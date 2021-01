Turquia pede a Washington que regresse ao acordo sobre o nuclear iraniano

A Turquia apelou esta sexta-feira aos Estados Unidos para voltarem ao acordo de 2015 sobre o nuclear iraniano e acabarem com as sanções a Teerão, ao receber o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif.

"Apoiámos desde o início o acordo sobre o nuclear iraniano. A administração Trump infelizmente retirou-se deste acordo. Espero que a administração Biden regresse e que as sanções contra o Irão, país irmão, possam ser levantadas", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, numa conferência de imprensa com Zarif em Istambul.

A nova administração democrata de Joe Biden declarou-se pronta a fazer regressar os Estados Unidos ao acordo, abandonado em 2018 por Donald Trump, mas Washington e Teerão aguardam cada um que o outro dê um primeiro passo.

Trump abandonou o acordo e aumentou a pressão económica sobre a República Islâmica, para grande satisfação dos aliados de Washington no Médio Oriente, nomeadamente Israel e a Arábia Saudita.

Um ano depois de Washington ter abandonado o acordo, Teerão foi gradualmente desrespeitando os limites do pacto sobre o seu desenvolvimento nuclear.

"Estamos prontos a respeitar os nossos compromissos (previstos no acordo) quando os Estados Unidos também o fizerem", reafirmou Zarif.

A visita do chefe da diplomacia iraniana à Turquia é parte de uma viagem pela região que já incluiu Erevan, Baku,Tbilissi e Moscovo. Zarif deve ser recebido hoje à tarde pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

As relações geralmente amistosas entre a Turquia e o Irão registaram alguma tensão em dezembro. Teerão criticou Erdogan por ter recitado um poema sugerindo que as províncias do noroeste da República Islâmica faziam parte do Azerbaijão, mas o episódio parece ter sido ultrapassado.

A viagem de Zarif visará recolher apoio para a criação de uma plataforma regional que incluiria a Arménia, Azerbaijão, Geórgia, Irão, Rússia e Turquia, e estimular a cooperação entre os países.

A iniciativa foi proposta após um acordo de cessar-fogo em novembro, que pôs fim a semanas de conflito entre a Arménia e o Azerbaijão devido ao território separatista de Nagorno-Karabakh.