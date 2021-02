Avalanches na Áustria matam cinco pessoas

Cinco pessoas morreram em várias avalanches que ocorreram desde sábado na Áustria, segundo a polícia da região do Tirol, enquanto as estações de esqui permaneceram abertas no país, apesar da pandemia de covid-19.

Um habitante local de 68 anos morreu esta segunda-feira na propriedade Kellerjoch, no Tirol, e o serviço de emergência levou várias horas para o encontrar no meio da neve.

No sábado, uma outra avalanche matou um homem de 37 anos e uma mulher de 38, que estavam a uma altitude de 2.100 metros, na região de Sellrain.

"Ambos foram completamente soterrados", de acordo com as autoridades, e os seus corpos só foram descobertos na noite de domingo.

A polícia também anunciou no sábado a morte de um alemão de 16 anos na área de Kühta, informando que ele não estava equipado com um dispositivo de deteção e que estava a praticar esqui fora da pista, com dois amigos, a uma altitude de mais de 2.600 metros, quando foi apanhado pela avalanche.

Um austríaco de 48 anos também morreu no mesmo dia enquanto praticava a modalidade de esqui 'cross-country', a cerca de 2.300 metros acima do nível do mar, fora do perímetro autorizado.

Além desses acidentes, quatro outras avalanches apanharam pessoas no Tirol neste fim de semana, mas sem nenhuma morte.

As avalanches matam uma média de 20 pessoas por ano na Áustria, mas o número de vítimas mortais foi mais reduzido em 2019/20, numa temporada que foi interrompida pelo primeiro confinamento por causa da pandemia de covid-19.