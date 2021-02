Justiça russa pede três anos e meio de prisão para Alexei Navalny

A justiça russa propõe três anos e meio de prisão para Alexei Navalny, o líder da oposição.

Mais 200 pessoas foram detidas esta terça-fiera de manhã quando se manifestavam à porta do tribunal.

Alexei Navalny diz que as acusações contra ele são um absurdo e uma tentativa de o calar. É acusado de ter violado a liberdade condicional ao ter viajado para a Alemanha, no ano passado.

Mas Navalvy contesta e diz que teve de ir para ser tratado depois de ter sido envenenado com um agente neurológico do tipo do Novichock, que quase lhe custou a vida.

Apesar de vários laboratórios europeus terem reconhecido que Alexei Navalny foi envenenado, as autoridades russas dizem que não têm provas de que isso aconteceu e negam qualquer envolvimento.