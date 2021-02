Acidente com vários veículos no Uganda faz 32 mortos

Trinta e duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas na terça-feira no Uganda na sequência de um acidente que envolveu um carro funerário e quatro outros veículos, anunciou esta quarta-feira a Cruz Vermelha daquele país.

A colisão ocorreu perto de Kasese, no oeste do Uganda, de acordo com a porta-voz da Cruz Vermelha, Irene Nakasiita.

O acidente envolveu um carro que transportava um caixão e os familiares do falecido e outros quatro veículos.

"A estrada é estreita, está em construção e estava escuro", disse Nakasiita.

Equipas da Cruz Vermelha e do exército de Uganda retiraram os 32 cadáveres e cinco sobreviventes.

A má conservação de estradas e veículos são comuns no Uganda e os acidentes ocorrem com frequência. O índice de acidentes de trânsito no país está entre os piores do mundo.