Mario Draghi já iniciou consultas a partidos em Itália

Mario Draghi aceitou esta quarta-feira formar um Governo de unidade em Itália e já iniciou consultas a partidos. O ex-presidente do BCE promete um executivo contra a atual crise económica e sanitária.

Mais conhecido no estrangeiro do que em Itália, Draghi regressou ao país natal em 2019 com a alcunha de Super Mário. Ganhou fama internacional pela forma como geriu a chamada crise da Zona Euro.

Draghi coordenou e geriu esforços e políticas entre os países na maior crise financeira da história da moeda única.

Na origem da atual instabilidade política em Roma está Matteo Renzi. O país regressou à instabilidade política com o fim recente da aliança governamental tripartida.

Nos últimos 75 anos, Itália já teve 66 governos.