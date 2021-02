Operação policial em favelas do Rio de Janeiro faz pelo menos nove mortos

Pelo menos nove pessoas morreram esta quarta-feira em alegados confrontos com a Polícia brasileira durante uma operação em várias favelas da cidade do Rio de Janeiro, informaram fontes oficiais.

Outros seis suspeitos foram detidos no âmbito da ação que visa pacificar alguns bairros do Rio de Janeiro, que têm sido palco nos últimos dias de violentos confrontos entre membros de gangues rivais que tentam controlar essas áreas para desenvolver as suas atividades ilegais.

Agentes foram atacados

Conforme indicado pela Polícia Militar em comunicado, os agentes "foram atacados por criminosos armados durante a sua incursão em diversos pontos das comunidades".

Como resultado desses confrontos, nove suspeitos "foram atingidos" pelos disparos e "não resistiram aos ferimentos", segundo a corporação, que não especificou de onde partiram os tiros que mataram aquelas pessoas.

Fontes da Polícia Militar confirmaram que as vítimas mortais "são todos homens adultos" e "não portavam documento de identificação", pelo que será efetuada uma perícia forense para apurar a sua identidade a partir das impressões digitais.

Na operação, foram apreendidas "cinco espingardas, uma submetralhadora, quatro pistolas e outros materiais, como estupefacientes, munições e telemóveis".

Muitas das favelas do Rio de Janeiro são controladas por fações de narcotraficantes

A ação aconteceu nas favelas Caixa D'Água e Morro do 18, no bairro de Quintino, assim como em outras comunidades localizadas nas regiões norte e oeste do Rio de Janeiro.

Muitas das favelas do Rio de Janeiro são controladas por fações de narcotraficantes, que tendem a entrar em conflito com milícias, formadas por ex-polícias ou agentes no ativo corruptos com poder de influenciar na política carioca, pelo controlo de várias áreas da cidade e respetiva região metropolitana.

A pandemia do novo coronavírus, no entanto, causou uma ligeira redução nos altos índices de violência no estado do Rio de Janeiro, que em 2020 registou 3.536 homicídios, 12% a menos do que no ano anterior e o menor número das últimas três décadas.

Por outro lado, as organizações de direitos humanos também criticaram em vários relatórios a força excessiva que é utilizada pelas forças e órgãos de segurança brasileiros, que estão entre os que mais matam no mundo.