Qualidade do ar melhorou em 2020 devido ao confinamento

A qualidade do ar melhorou no ano passado devido à pandemia de covid-19 e ao confinamento imposto em vários países do mundo.

No entanto, o ar mais limpo fez com que as temperaturas subissem cerca de 0,3 ºC em zonas dos Estados Unidos, da Rússia e da China. De uma forma geral, o planeta esteve mais quente 0,03 ºC durante um período de 2020.

Aquecimento esse que fez com que 2020 se tornasse num dos anos mais quentes desde que há registo. Com a pandemia, a poluição diminuiu, mas ainda não é suficiente.

Para garantir que a Terra não aquece mais que um grau e meio em relação à era pré-industrial, é importante reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa.